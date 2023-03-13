بدء تدريب المعلمين المساعدين المرشحين للتعاقد ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فى إطار حرص المديرية والوزارة على تأهيل المعلمين المرشحين للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم على أداء عملهم ورفع كفاءتهم المهنية فقد تقرر عقد البرنامج التدريبى الخاص بهم، اليوم الإثنين، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

من جانبها أكدت ميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية أنه تم تقسيم التدريب إلى ثلاثة قطاعات هى قطاع شمال ومقره إدارة طهطا التعليمية ويشمل المتدربين من 4 إدارات هي: " طما ـ طهطا ـ جهينة ـ المراغة "وبه عدد 19 قاعة تدريبية، وقطاع وسط ومقره إدارة سوهاج التعليمية ويشمل المتدربين من إدارات "سوهاج ـ طهطا ـ جهينة ـ المراغة " ويضم عدد 18 قاعة تدريبية، وقطاع جنوب ومقره إدارة جرجا التعليمية ويشمل المتدربين من 3 إدارات تعليمية هى "جرجا ـ البلينا ـ دار السلام ".

كما أكدت أنه تم التواصل مع جميع المتدربين عبر جروب الواتس الخاص بهم، وأن أى استفسار خاص بالتدريب يرجى التواصل مع إدارة التدريب بالمديرية.