انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الاثنين، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الفائزين فى مسابقة 30 ألف معلم

وأكد عبد الرؤوف، أن مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة استقبل اليوم 182 معلما ممن اجتازوا إختبارات مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) لتلبية احتياجات قطاع التعليم بدمياط من الموارد البشرية في المرحلة الأولى من المسابقة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأشار عبد الرؤوف، أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى المسابقة.