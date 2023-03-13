بدء تدريب المرشحين للتعاقد في مسابقة 30 ألف معلم بقنا

تابع طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، والدكتور محمد خلف، وكيل الإدارة، الجلسة الافتتاحية لتدريب المرشحين للتعاقد لوظيفتي معلم فصل ومعلم رياض أطفال ضمن تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، والذي يقام بقاعات مدرسة قوص الثانوية العسكرية من اليوم الاثنين و لمدة 4 أيام.

ورحب مدير عام تعليم قوص، بالمعلمين والمعلمات المساعدين المستهدفين بالتدريب ، مشددا على ضرورة التحصيل الجيد للمحتوى المقدم من السادة المدربين والذى سيؤهلهم للتفاعل الناجز مع الطلاب داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال.

وأكد عاطف خليفة، مسؤول قسم التدريب بالإدارة، أن تدريب صقل المهارات الذى بدأت فعالياته اليوم ويستمر للخميس يستهدف 139 معلما مساعدا منهم 119 بتخصص رياض الأطفال و20 مرشحا للعمل معلم فصل بـ 4 قاعات تدريب يقوم بالتدريب بهم مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.