انتظام الدراسة غدا بمدارس محافظة القليوبية

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الإثنين، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم بمدينة بنها، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها، بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ، على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه ومن أنفاق مدينه بنها، حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها)، بالإضافة لأماكن تمركز المياه (شارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة آخر الفلل وأمام نادي بنها الرياضي)، موجها بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح المحافظ، أنه تم الدفع ب 30 سيارة وذلك بالاستعانة بسيارات من وحدات مياه ( شبرا - طوخ - كفر شكر) بالإضافة إلى عربات الطواريء بشركة المياه بمدينة بنها، منها (عربات كسح 20 متر ونافوري وعربات 10 متر، وعربات 8 متر)، كما تم الدفع بـ8 عربات كسح من مجلس مدينة بنها، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بالانفاق و أماكن تمركز المياه.

وشدد "الهجان"، على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية وجه برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية جاء هذا تزامنا مع هطول أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة، كما نسق المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بعدد من السيارات لرفع تراكمات المياه على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.

يذكر أن محافظ القليوبية، قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع الوصلات وإصلاح التالف واستبداله بأعمدة جديدة وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء في ديسمبر الماضي.