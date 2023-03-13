انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد.. صور

وشهدت مدينة الاسماعيلية سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين منها الشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة ومنطقة نفق الممر والتى تم التعامل معها بشكل فورى وسريع بتواجد كافة المعدات والسيارات بالشركة لتحقيق السيولة المرورية ، وكذلك منطقة الطريق الدائرى ، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق ، بينما شهدت معظم المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية استقرارا فى الأحوال الجوية ، فيما عدا مركز ومدينة القصاصين والتى شهدت سقوط امطار غزيرة وتم التعامل معها بشكل سريع وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسحب تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية بنطاق المركز والمدينة.

وفى سياق متصل شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

وفى محافظة السويس شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه ، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الاحوال الجوية وطبقا للبيانات الصادرة من هيئة الارصاد الجوية ، مشيرا الى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .