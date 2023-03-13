النيابة الإدارية تتسلم اليوم ملفات المتقدمين من جامعة المنيا لوظيفة معاون

كتب عبد الله محمود _ أحمد عبد الهادي

حددت النيابة الإدارية، موعد اليوم الاثنين لسحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجى كلية الحقوق بجامعة المنيا وكذلك خريجى كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر بالمنيا، وذلك من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية فى ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم فى 28 من الشهر الجارى.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية فى ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى، إحضار وثيقة تعارف التى تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكترونى.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.