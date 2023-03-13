اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 17 شخصا

الإثنين، 13 مارس 2023 10:26 م
المغرب: إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 17 شخصا مهاجرون - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت سلطات الأمن المغربي بمدينة طانطان، اليوم الاثنين، عملية للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وألقت القبض على 17 شخصا، من بينهم شخصان من دول إفريقيا جنوب الصحراء.


وأفاد مصدر أمني بأنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على الشريط الساحلي على بعد 25 كيلومترا من مدينة طانطان، حيث تم ضبط زورقين مطاطيين، ومحركين بحريين، و20 حاوية للمحروقات.


وأضاف المصدر أنه قد تم إجراء التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما ما تزال التحريات جارية بهدف القبض على المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.


وأوضح أن العملية الأمنية تأتي في إطار المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف القطاعات الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.


الهجرة غير الشرعية

المغرب

أزمة الهجرة فى المغرب

السلطات المغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة