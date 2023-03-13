السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا شخصا فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.ا" و وشقيفيه "ص.ا"و"م.ا" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.س.م" بأن انهالوا عليه طعنا بأسلحة بيضاء بدائرة مركز طهطا.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.



تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بالترصد له في أحد الأماكن وانهالوا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء حتى تأكدوا من وفاته وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "ى.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وقام بتهديده بسلاح كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



