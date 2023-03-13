القافلة الطبية المجانية بالتل الكبير بالإسماعيلية تستقبل 600 مواطن فى أول أيامها

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في الوحدة الاجتماعية بقرية القصاصين القديمة، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 600 مواطن في أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية في الوحدة الاجتماعية التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة، أنه تم استقبال 168مواطن بعيادة الباطنة و 57 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 43 سيدة بالإضافة إلى استقبال 163 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 81 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 30 حالة بالإضافة إلى استقبال 54 سيدة بعيادة النساء و 4 حالات بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية بالوحدة الاجتماعية بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.