الغضبان: إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد جعلتها قبلة للكيانات الاقتصادية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين لبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات، تماشياً مع الطفرة التنموية التى يشهدها جنوب وغرب بورسعيد مؤخرا، حيث جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

وأكد الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات مختلفة. لافتاً إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات. مشيراً أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية جعلتها مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية بجميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة المعنية.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان " حلم جديد " يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية، فضلا عن موقعها المتميز والذى يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة، هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتى تتمثل فى المزارع والمفارخ السمكية، وبواغيز الجميل، والقرى السياحية، والجزر والمراحات ببحيرة المنزلة، والذى يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحى واستثمارى.

ومن جانبه رحب المحافظ بالتعاون المثمر مع المستثمرين، والذى يأتى تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء آخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، كما شهد اللقاء، عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التى يشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الاستراتيجى.