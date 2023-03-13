محافظ بورسعيد يتابع منظومة كاميرات المراقبة لمزيد من الانضباط بالشوارع والمنشآت

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعا، اليوم ، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل في تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة بالمحافظة، لمتابعة الحالة المرورية والأمنية وفرض الانضباط في مختلف المنشٱت والمؤسسات والشوارع بمحافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

واستعرض المحافظ تقريرا من مسئولي إدارة الحوكمة و المشروعات حول أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل المحافظة ، بما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع البورسعيدي والمؤسسات المختلفة ، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاعتماد على أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة و المرور على منظومة الكاميرات للتأكد من عملها على درجة عالية من الكفاءة، مع إعداد تقرير يوضح مستجدات سير العمل بمنظومة الكاميرات في عدد من المناطق والمنشٱت الحيوية.