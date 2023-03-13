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محافظ بورسعيد يتابع منظومة كاميرات المراقبة لمزيد من الانضباط بالشوارع والمنشآت

الإثنين، 13 مارس 2023 04:28 م
محافظ بورسعيد يتابع منظومة كاميرات المراقبة لمزيد من الانضباط بالشوارع والمنشآت جانب من اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة كاميرات المراقبة بالشوارع والمنشآت الحيوية
بورسعيد محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم ، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل في تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة بالمحافظة، لمتابعة الحالة المرورية والأمنية وفرض الانضباط في مختلف المنشٱت والمؤسسات والشوارع بمحافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام. 
 
واستعرض المحافظ تقريرا من مسئولي إدارة الحوكمة و المشروعات حول أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل المحافظة ، بما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع البورسعيدي والمؤسسات المختلفة ، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاعتماد على أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية. 
 
وخلال اللقاء، وجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة و المرور على منظومة الكاميرات للتأكد من عملها على درجة عالية من الكفاءة، مع إعداد تقرير يوضح مستجدات سير العمل بمنظومة الكاميرات في عدد من المناطق والمنشٱت الحيوية.
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء عقد الاجتماع
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء عقد الاجتماع

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة كاميرات المراقبة بالشوارع والمنشآت الحيوية
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة كاميرات المراقبة بالشوارع والمنشآت الحيوية
 
 
 
 
 

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