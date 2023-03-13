العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى قنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، اخطارا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية كلاحين الحاجر في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتبين العثور على جثة هالة.م، في الثلاثينيات من عمرها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.





