المشدد 15 عاماً لمتهم بالتعدي بالأسلحة النارية على قسم شرطة الزهور في بورسعيد

وجاء نص حكم المحكمة بمعاقبة "إ. ن. ص" بالسجن المشدد 15 عامًا، وعلي "أ. ف. ف"، و"ب. ع. غ" بالسجن المشدد 10 سنوات، وحكمت بحبس "م. ع. م" ب 6 سنوات.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر نوفمبر من عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الزهور، حيث كون المتهمين الأربعة تشكيلًا عصابيًا بغرض الإتجار في المواد المخدرة، وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة للحشيش ونبات الحشيش بقصد الإتجار.

مقاومة ضباط الشرطة بالأسلحة النارية

كما قاوم المتهمون الأربعة بالقوة موظفين عموم - ضباط قسم شرطة الزهور، وذلك لحملهما على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وتنفيذ إذن ضبطهم الصادر من النيابة العامة، بأن أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنا بندقية آلية ومسدس وذخيرة تستخدم للسلاح الناري والبندقية الألية والمسدس، وأحرزوا مادة مخدرة وسلاح أبيض عبارة عن سكين.