السجن 5 سنوات للمتهم بابتزاز سيدة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا، غيابيا، بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد سيدة ونشر مقطع مصور لها بعدما طلب منها مبلغ مالي نظير عدم النشر بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 37852 لسنة 2022 جنايات مركز الزقايق، المقيدة برقم 3947 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم تامر م ب س، 34 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 22 مايو الماضي، وبدائرة مركز الزقايق، قد هدد كتابة المجني عليها أ ع ع، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن تحصل بالتحايل على صور للمجني عليه - في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات - وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن قام بإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وأنشأ حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتعمد مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بأن أساء استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.