السجن المؤبد لـ 3 أشخاص فى اتهامهم بالسطو المسلح وسرقة المارة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، 3 متهمين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالسطو المسلح على المارة وسرقتهم.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحاته.ا.ش، 21 عاما، حداد، ومقيم قرية الحلافي بسوهاج، وحسام.ا، 21 عاما، سائق، وشعبان.ع، 21 عاما، سائق، مقيمان بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، بتهمة سرقة دراجة نارية ومبلغ مالي وهاتف محمول، من المجني عليه كرم.م، عن طريق الاكراه بالطريق العام، كما وجهت لهم جهات التحقيق، تهمة حيازة واحراز أسلحة وطلقات نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 26154 لسنة 2022 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 2609 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.

