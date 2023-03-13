الداخلية تضبط 8 مواقع إلكترونية غير مرخصة فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة عدد (8) مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أخبار عامة – أخبار رياضية – مباريات حصرية – إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة) المملوك لشركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه حول العالم مُحققاً نسبة مشاهدة عالية سنوياً تُحقق أرباح من الإعلانات عبر المواقع ، وأنه يتخذ من مسكنه مقراً لإدارة تلك المواقع مُستخدماً أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - جهاز "حاسب آلى" يستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية – هاتف محمول "وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه" – عدد من التحويلات المالية "عملات أجنبية" نظير نسبة مشاهدة الإعلانات – "فلاش ميمورى" محمل عليها حسابات المواقع والمحافظ الإلكترنية" – عدد 4 بطاقات سحب مباشر – أكثر من "راوتر" لربط الأجهزة بالإنترنت) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.