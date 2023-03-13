اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته ضد 1500 شخصية روسية لـ6 أشهر

الإثنين، 13 مارس 2023 05:10 م
الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته ضد 1500 شخصية روسية لـ6 أشهر الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا السارية منذ عام 2014 ضد 1500 شخصية و205 كيانات "على خلفية تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" 6 أشهر، حتى 15 سبتمبر 2023.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تم تمديد العقوبات التي تنتهي في 15 مارس، دون تغيير في قوائمها.
 
وقال المجلس في بيانه: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 سبتمبر 2023".
 
وتم فرض عقوبات على مواطني روسيا وأوكرانيا بدعوى "تقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" في مارس 2014، وتجديد تمديدها منذ ذلك الحين.
 

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