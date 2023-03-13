إنشاء محطة "قرية الروضة" لمعالجة مياه الصرف بشمال سيناء بتكلفة 60 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، عن إنشاء الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي في قرية الروضة بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال لقائه بأهالي قرية الروضة خلال زيارته لقرية الروضة ببئر العبد، في حضور كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ورمضان سرحان وسالم العكش أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة ومحمد علي سكرتير مجلس مدينة بئر العبد وعادل عمر مساعد رئيس المجلس، علي قيام جميع مؤسسات الدولة منذ الحادث الإرهابي بالعمل في القرية وإزالة آثار الحادث.

وأشار المحافظ إلي الاهتمام بجميع القرى والتجمعات في مختلف مراكز المحافظة، بجانب الاهتمام الكبير بقرية الروضة، وتنفيذ عدد من المشروعات بها في مختلف القطاعات.

أصدر المحافظ توجيهاته بتنفيذ أسقف لعدد 14 منزلا جري إنشائها في القرية بواسطة جهاز تعمير سيناء، معلنًا عن تنفيذ قافلة طبية تضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي القرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدورهم وجه أهالي قرية الروضة الشكر للمحافظ علي الجهود المبذولة في تنمية وتعمير القرية وتقديم مختلف الخدمات في القطاعات المختلفة.



