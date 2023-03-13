وتعطل سفر عشرات الآلاف من ركاب الطائرات بعد أن دعت نقابة "فيردى" العمالية إلى إضراب تحذيرى على مدار اليوم بين الموظفين الميدانيين في أربعة مطارات ألمانية، من بينهم أفراد الأمن وعمال صيانة الطائرات، بحسب موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا.

وتم إلغاء جميع رحلات المغادرة يوم الاثنين من مطار برلين - والتى تمثل نحو 200 رحلة - ما يؤثر على نحو 27000 مسافر، وألغى مطار هامبورج أيضا جميع رحلاته المغادرة، وهو ما يمثل 123 رحلة أخرى، بالإضافة إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بريمن والغالبية العظمى من رحلات المغادرة والوصول من وإلى مطار هانوفر.

وتدعو النقابة إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع والمساء وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها، وتسعى أيضا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 10.5 في المئة، أو 500 يورو إضافية على الأقل شهريا لمساعدة العمال على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وانهارت جولات المفاوضات السابقة بين "فيردي" وأرباب العمل في القطاع العام؛ ما جعل النقابة تحذر من توقع المزيد من الإضرابات.