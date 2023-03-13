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إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف طريق الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 13 مارس 2023 07:40 م
إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف طريق الإسماعيلية الصحراوى سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف طريق الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقلهم إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكى بالرصيف طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


حادث مرورى

طريق الإسماعيلية الصحراوى

اخبار الحوادث



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