إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالقرب من محور سمالوط، وانقلاب دراجتين ناريتين في مركز ديرمواس والطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

تلقت أجهزة الأمن ب محافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم غرب محور سمالوط، بين السيارتين أرقام: 3451 د د ب نصف نقل، 891 د ب و، ملاكي، بسبب التخطي الخاطئ من السيارة الثانية.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد عبدالفتاح 42 سنة، سائق، بكسر بالساقين، وبهاء عمر عبد الباري 58 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، وهلال حسن هلال 7 سنوات تلميذ، بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين الـ3 إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن، بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بمركز ديرمواس، مما أسفر عن إصابة جابر سيد عبد الملاك 52 سنة، بكسر بالساق اليسري، وتم نقله إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابة ممدوح عبد الباقي سيد 42 سنة عامل بكسر مضاعف بالساق اليمني، ويقيم بقرية سوادة بمركز المنيا، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.