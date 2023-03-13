وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم حملات توعوية ضمن الاحتفال بيوم المرأة المصرية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، حملات توعية بعنوان "مكتسبات المرأة المصرية فى العصر الحالى وحقوقها فى الإسلام"، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة، لدعم وتمكين المرأة على مستوى المدن والقرى التابعة لها.

بحضور دكتور احمد طلب وكيل الوزارة ورئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع المنيا والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة، فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

من جانبها، أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تأتى ضمن جهود الوحدة فى تنظيم سلسلة من حملات التوعية بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية، وفى إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى 8 مارس ويوم المرأة المصرية 16 مارس.

وخلال الندوة، تم إلقاء الضوء على عدة محاور أهمها بناء قدرات المرأة واكسابها معارف ومهارات، تفعيل دور المرأة فى المشاركة المجتمعية، إتاحة الخدمات الحكومية وغير الحكومية الموجودة بالقرى، حقوق المرأة فى الدستور المصرى 2014، وجهود الدولة المبذولة لتمكينها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ومكتسبات المرأة فى الدستور، كما تم استعراض جهود الدولة المقدمة للمرأة المعيلة من خلال إعادة بناء منازل مهدمة للمرأة المعيلة وفقاً لخطة نهوض الدولة بالمرأة المعيلة حيث تم إعادة بناء عدد من المنازل المهدمة للمرأة المعيلة بقرية البرجاية.