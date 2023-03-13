إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى أمام مدخل مدينة منيا القمح اتجاه الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول كل من " عبد ر ح ع" 50 عاما و" محمد ر س" 35 عاما و" عزيزة ص ع" 50 عاما و" عمر ع خ" 51 عاما وجميعهم مقيمون قرية النعامنة دائرة منيا القمح، مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بهم أمام مدخل مدينة منيا القمح، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى المستشفى المركزى وتقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

وأصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء أمس إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) في بندر مركز كفر صقر،وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (شعلة) ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم