إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحات 1280 مترا مربعا فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تمكنت الوحدتان المحليتان لمركزى كوم أمبو ودراو بمحافظة أسوان، من إزالة 11حالة تعدٍ بمساحة 1280م2، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، واستمرارا للجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه، أكد شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة 850 م2 منها 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بمساحة 500 م2 بقرية الكاجوج، بالإضافة إلى حالتين تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 350 م2 بقرية 7 قبلى.

وفى السياق نفسه، أوضح كمال حلمى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة حالات تعديات على أملاك الدولة بمساحة 430 م2 وذلك بقرية الشطب منها 3 حالات إزالة فورية لتعديات فى المهد عبارة عن بناء بالطوب اللبن بمساحة 250 م2 بنجع ونس، وشارك بحملات الإزالة رؤساء القرى والفنيين والعاملين بالوحدات المحلية والمدعمين باللوادر ومعدات وأدوات الإزالة المتخصصة.