اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوقاف الوادي الجديد: 2000 متر سجاد ضمن خطة فرش المساجد استعداداً لرمضان

الإثنين، 13 مارس 2023 09:13 ص
أوقاف الوادي الجديد: 2000 متر سجاد ضمن خطة فرش المساجد استعداداً لرمضان جانب من الأعمال
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ خطة لفرش المساجد بأكثر من 2000 م سجاد، مع استكمال حملات النظافة والتعقيم ومتابعة أعمال صيانة الخدمات والمرافق بالمساجد على مستوى المحافظة، وللاطمئنان على جاهزيتها لأداء الشعائر خلال الشهر الفضيل، حيث يجرى تنفيذ حملة تنظيف المساجد، ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى بدأت بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة، وامتدت إلى باقي المساجد وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتعليمات الوزارة.
 
وتتم أعمال التطهير والتعقيم تحت إشراف الدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة،والشيخ رمضان يوسف وكيل المديرية ومدير إدارة الدعوة، على أن تستكمل الحملة أعمالها على مستوى كافة مساجد المحافظة، وذلك بُناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
 
وقال شاهين، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع إن الحملة مستمرة تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله"، وتتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ونقل الملحقات الغير مستغلة إلى مخازن المديريات، ومتابعة جميع القيادات بالمديرية والإدارات، لحجم العمل، وتكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة.
 
 


 

 


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