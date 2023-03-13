أوقاف الأقصر تنهي أعمال فرش 9 مساجد بسجاد الوزارة الجديد قبل شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام المديرية بأعمال فرش عدد من المساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه قامت مديرية الأوقاف بفرش مسجد النور بالزنيقة فى قرية أصفون بإسنا، وتم فرش مسجد السواكنية بالنمسا، وفرش مسجد آل جامع بقرية النمسا، وكذلك فرش مسجد عباد الرحمن بالبحاروة فى القرنة، كما تم فرش مسجد الصالحين بالقرنة بسجاد المحراب الجديد، وتم فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود، وتم فرش مسجد العبادين بقامولا، ومسجد الشيخ خليفة بالقرنة، ومسجد الشيخ سعيد بالمريس فى الطود.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.

كما انتهت مديرية أوقاف الأقصر من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني لعام 1444هــ - 2023م، والذي يعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد السيد يوسف بوسط مدينة الأقصر، وذلك في إطار إستعداد مديرية أوقاف الأقصر للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هــ، حيث أنه من المقرر أن يحاضر فى الملتقى الفكرى يومياً بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.



أعمال فرش مسجد آل جامع بقرية النمسا



أعمال فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود



أعمال فرش مسجد السواكنية بالنمسا



أعمال فرش مسجد عباد الرحمن بالبحاروة فى القرنة



العمل بفرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود



العمل بفرش مسجد الصالحين بالقرنه بسجاد المحراب الجديد



عمليات فرش مسجد آل جامع بقرية النمسا



فرش مسجد آل جامع بقرية النمسا



فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود



فرش مسجد السواكنية بالنمسا



فرش مسجد الصالحين بالقرنه بسجاد المحراب الجديد



فرش مسجد النور بالزنيقة فى قرية أصفون بإسنا



فرش مسجد النور بالزنيقة فى قرية أصفون