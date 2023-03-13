أطول نهر فى إيطاليا يزداد جفافا.. خسائر طائلة تطول 300 ألف شركات زراعية

فاطمة شوقى

يسجل نهر "بو" أطول نهر فى إيطاليا وواحد من أهم الانهار فى اوروبا، نسبة جفاف جديدة فى عام 2023 ، وأصبح يعانى من نقص فى منسوب المياه أكثر من المعتاد فى فصل الصيف، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النهر الذى يعبر النهر لأكثر من 600 كيلومتر، تدفقه الطبيعي حوالي 1000 متر مكعب في الثانية ، والآن يبلغ 300 متر مكعب في الثانية فقط، وهو ما اعتبره الخبراء سجل تاريخي سلبي مقلق للغاية.

وقال الخبير لويجى بيسى" نحن فى شهر مارس الذى عادة يشهد ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه ، ولكن هذا العام الوضع أصبح مختلف وأصبح الجفاف يزداد سوءا"، مضيفا "الماء على يميني ، والتربة القاحلة على يساري".

وفى نفس الوقت ، أشارت الصحيفة إلى أن الجفاف الذى تعانى منه إيطاليا بشكل مباشر على أكثر من 300 ألف شركة زراعية، حيث يشير تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للمزارعين (كولديريتي)، إلى أن التوقعات حرجة بسبب انخفاض رطوبة التربة ، وهو الوضع السائد في العديد من مناطق جنوب أوروبا ، مما يسبب خطورة الضرر على البيئة والاقتصاد.

وأشار الخبير فالنتين أيتش ، من الفرع الإيطالي للجمعية العالمية للمياه (GWP) ، إلى الظروف السلبية في هذا الصدد خلال هذا الشتاء ، وحدد أن "الغطاء الثلجي الحالي هو الأدنى في الـ600 عام الماضية ، بينما في خلال السنوات العشرين الماضية انخفض بنسبة 36.0 %.

ولفت الخبير إلى أنه "بدون زيادة في مستويات هطول الأمطار ، فمن المحتمل أن نشهد صيفًا مشابهًا لصيف عام 2022 ، وهو الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا" ، مضيفًا أن "منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هي نقطة ساخنة لتغير المناخ".