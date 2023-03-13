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أسامة ربيع: الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في قناة السويس يوميا

الإثنين، 13 مارس 2023 11:04 م
أسامة ربيع: الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في قناة السويس يوميا الفريق أسامة ربيع
كتب إبراهيم حسان

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت رقم قياسي جديد بعبور 107 سفن اليوم الإثنين، وهو أعلى عبور يومي للقناة.
 
أضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلبي طلبات هيئة قناة السويس بهدف رفع قدرات القناة لتحقيق مزيد من النجاحات باستمرار، متابعا: "الفضل يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذا لم يكن هناك قناة سويس جديدة كانت قد حدثت أزمة كبيرة، لأن القناة كانت تشهد عبور 40 سفينة يوميا فقط".
 
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "المصريين عليهم أن يفتخروا بقناة السويس والرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في قناة السويس بشكل يومي.
 
وأكمل: "كل سنة قناة السويس تحقق أرقام أفضل رغم الأزمات العالمية، والهيئة تتماشى مع آليات السوق باستمرار، وتقدم حوافز وغيره للسفن".
 
 

أسامة ربيع

قناة السويس

اخبار التليفزيون

قناة السويس الجديدة



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