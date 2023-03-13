أخبار مصر.. قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى الذى ينطلق 12 يونيو المقبل، موضحة أن عدد الأسئلة فى نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى فى كثير من المواد الدراسية مطابق لأسئلة الامتحان الأصلى.

الأرصاد: أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ورمال مثارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، والظاهرة المؤثرة الآن على القاهرة الكبرى رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر .

التعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، عن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022

مفتي الجمهورية: احتكار السلع ممنوع شرعا ويدل على انعدام ضمير المحتكر

أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن خطة الدار ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لإيصال رسالتها، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقي أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم. هيئة المساحة: أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس بعد المقبل أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة ب وزارة الرى ، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1444 هجريا .

التعليم توجه بإعداد كشوف بالطلبة الموهوبين فى التربية الفنية بالمدارس