أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى العديد من الموضوعات، متابعا: "تحدثنا في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان.. وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤية مصر عن هذه الموضوع المهم.. وحريصون جدا في كل مناسبة نتكلم مع أصدقائنا الأوروبيين أنه لينا رؤية مهمة جدا بنطرحها في أهمية هذه الموضوع.. وتعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات وفق المعايير الخاصة بالمنظمات الدولية في هذا المجال".
الرئيس السيسي: ما فيش فرصة أن مصر تتحمل أى نقص للمياه ولازم اتفاق لسد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة، قائلا: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".
الرئيس السيسي: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات على أمن واستقرار العالم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري دعم التنمية في القارة الأفريقية، متابعا: "مهم أوي إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل وحياة أفضل.. وخلق فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية ويساهم في حل هذه المسألة".
رئيسة وزراء الدنمارك: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية
وجهت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتها لزيارة مصر، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لدعوتي لزيارة هذا البلد الجميل، ونحن تباحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء، وأعتبر مصر شريكا قويا للدنمارك وأوروبا في هذه القضية".
وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار تقديم الدعم من جميع الأطراف لمساعدة سوريا
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدماً في سوريا الشقيقة.
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية
وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع
غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة والعظمى بالقاهرة 20 درجة
مصر والدنمارك يمددان اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة لمدة 5 سنوات
أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها
التعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى
مفتي الجمهورية: احتكار السلع ممنوع شرعا ويدل على انعدام ضمير المحتكر
أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن خطة الدار ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لإيصال رسالتها، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقي أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم.
هيئة المساحة: أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس بعد المقبل
التعليم توجه بإعداد كشوف بالطلبة الموهوبين فى التربية الفنية بالمدارس
"حديقة الحيوان": استقبال الزائرين 6 أيام فى الأسبوع.. والثلاثاء راحة أسبوعية
إسرائيل تفرج عن شيخ أسرى فلسطين فؤاد الشوبكى بعد قضاء 17 عاما بالأسر
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، اليوم الإثنين، عن شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي، بعد اعتقال استمر 17 عامًا في الأسر.
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