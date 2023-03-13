أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى العديد من الموضوعات، متابعا: "تحدثنا في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان.. وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤية مصر عن هذه الموضوع المهم.. وحريصون جدا في كل مناسبة نتكلم مع أصدقائنا الأوروبيين أنه لينا رؤية مهمة جدا بنطرحها في أهمية هذه الموضوع.. وتعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات وفق المعايير الخاصة بالمنظمات الدولية في هذا المجال".

الرئيس السيسي: ما فيش فرصة أن مصر تتحمل أى نقص للمياه ولازم اتفاق لسد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة، قائلا: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا". الرئيس السيسي: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات على أمن واستقرار العالم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري دعم التنمية في القارة الأفريقية، متابعا: "مهم أوي إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل وحياة أفضل.. وخلق فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية ويساهم في حل هذه المسألة". رئيسة وزراء الدنمارك: مصر تقود العالم لمواجهة التغيرات المناخية وجهت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتها لزيارة مصر، قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لدعوتي لزيارة هذا البلد الجميل، ونحن تباحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء، وأعتبر مصر شريكا قويا للدنمارك وأوروبا في هذه القضية".

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار تقديم الدعم من جميع الأطراف لمساعدة سوريا

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدماً في سوريا الشقيقة. رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف . غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة والعظمى بالقاهرة 20 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

مصر والدنمارك يمددان اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة لمدة 5 سنوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك.

أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

التعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، عن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022

مفتي الجمهورية: احتكار السلع ممنوع شرعا ويدل على انعدام ضمير المحتكر

أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن خطة الدار ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لإيصال رسالتها، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقي أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم. هيئة المساحة: أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس بعد المقبل أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة ب وزارة الرى ، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1444 هجريا .

التعليم توجه بإعداد كشوف بالطلبة الموهوبين فى التربية الفنية بالمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إكتشاف الموهوبين من الطلاب والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، حيث وجهت الوزارة، بإعداد كشوف للموهوبين من الطلاب وتصنيفهم حسب الموهبة، وتبليغ الموجة العام للتربية الفنية سرعة إرسال كشوف بأسماء الطلاب الموهوبين والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية في مادة التربية الفنية التي تعد مادة أساسية يتم تدريسها بالمرحلة الإبتدائية والإعدادىة واختياري في المرحلة الثانوية. "حديقة الحيوان": استقبال الزائرين 6 أيام فى الأسبوع.. والثلاثاء راحة أسبوعية تفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، وذلك طوال أيام الأسبوع ما يوم عدا الثلاثاء، الذى يعتبر راحة أسبوعية، لكن يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق من باب رقم " 1 " باب الإدارة فقط. إسرائيل تفرج عن شيخ أسرى فلسطين فؤاد الشوبكى بعد قضاء 17 عاما بالأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، اليوم الإثنين، عن شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي، بعد اعتقال استمر 17 عامًا في الأسر.