4.3 % انخفاضا فى حوادث الحريق فى مصر عام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد البيان الصحفي للتقرير السنوى لحوادث الحـريق في مصر عام 2022 وكان من أهم مؤشراته بلغ عدد حـوادث الحريق على مستوى الجمهورية 49341 حادثـة عام 2022 ، مقابــل51533 حادثة عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.3% .

ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـى لحوادث الحريق بعـدد 11470حـادثة بنسبة 23,2%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعـدد 5562 حــادثة بنسبــة 11,3% خلال عام 2022 .

ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر- أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ ..) بعدد 14479 حادثة بنسبة 29.3%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9407 حادثة بنسبة 19.1% من إجمالي مسببات الحريق.

وجاءت الارض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد21500 حادثة بنسبة 43.6%، يليها المبانى السكنية بعدد 17029 حادثة بنسبة 34.5% من إجمالي حوادث الحريق، وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5840 حادثة بنسبة 11,8%، يليها محافظة الجيزة بعدد 4157 حادثة بنسبة 8.4%، وفى المرتبـة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 104 حادثة وبنسبة 0,2% من إجمالي حوادث الحريق .

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6147 حادثـة بنسبـة 12,5% ،يليــه شهـر يونيو بعدد 4981 حادثـة بنسبة 10.1% وأخيراً شهر فبراير بعدد 3133 وبنسبة 6.3% من اجمالي حوادث الحريق .

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 203 متوفى عام2022 مقابل 252 متوفى عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.4% عن عام 2021، بلغ عدد المصابين 855 مصاب عام 2022 مقابل 824 مصاب عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8% عن عام 2021.