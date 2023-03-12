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تعرف على أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال 11 شهرا

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 ص
تعرف على أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال 11 شهرا صادرات - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام  2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.8%.
 
وجاء توزيع أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، وفقا لما يلي:
 
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها  بقيمة 1.3 مليار دولار.
 
2. قطن بقيمة 104.3 مليون دولار.
 
3. فواكه بقيمة 76.8 مليون دولار.
 
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار.
 
5. ألياف نسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار.
 
6. جلود بقيمة 19.5 مليون دولار.
 
7. نحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار.
 
8. الومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار.
 
9. مصنوعات من حجر بقيمة 11.1 مليون دولار.
 
10. أسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين  13.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام  2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%، كما ارتفع التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام  2022 مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.
 
 

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الصادرات المصرية

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