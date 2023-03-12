4 مطارات ألمانية تلغى رحلاتها بسبب إضراب نقابات عمالية الاثنين

وكالات

قالت تقارير إعلامية إن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية ألمانية سيؤدي إلى أن تلغي 4 مطارات ألمانية رحلاتها غدا الإثنين.

ووفقا لصحيفة فيلت الألمانية ستلغي مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن رحلات المغادرة يوم الإثنين بسبب الإضربات التحذيرية.

وأوضحت أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية "فيردي" دعت موظفي الأمن إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطار برلين براندربورغ، وكذلك في مطارات هامبورغ وهانوفر وبريمن.

وأوضحت الشركة التي تدير المطارات أنه سيتم إلغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، مما يؤثر على حوالي 27000 مسافر.

وقال التقرير إن النقابة تدعو إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع وفي العمل المسائي، وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها.

وكانت "فيردي" قد أعلنت الشهر الماضي إضرابًا لمدة 24 ساعة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أثر على المطارات في عدد من المدن الألمانية.