30 مؤسسة تشارك فى ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة "كوادر سياحية بفكر مستدام"

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، ملتقى التوظيف الثاني اليوم الأحد، فى إطار أنشطة وفعاليات لجنة التغيرات المناخية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وريادة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق ومساعد وزير الأثار الأسبق، وإشراف الدكتورة دعاء سمير محمد حزه وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة رحاب الشرنوبي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث- الدكتور محمد زهري وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور مسعد سلامة مندور وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث رئيس لجنة تنظيم فعاليات التغيرات المناخية بالجامعة، المهندس أحمد حلمي يوسف مساعد وزير السياحة والآثار الوكيل الدائم، و حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية، و سامية سامى وكيل وزارة السياحة والآثار ورئيس الادارة المركزية للشركات السياحية، والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوة العاملة بالدقهلية، علي كامل منصور رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية لمحافظات الدلتا ومدن القناة، ابتهاج عمر الحضري، وكيل وزارة السياحة سابقا، المدرب بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة- المهندس توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية، لخدمات سوق العمل، وطاهر الحسيني نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة رشا رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، والدكتورة أسماء العوضي مدير رابطة الخريجين بالجامعة والدكتورة إسراء عبد المجيد مدير وحدة متابعة الخريجين.
ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة (1)
ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة (2)
ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة (3)
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