30 مؤسسة تشارك فى ملتقى التوظيف بسياحة وفنادق المنصورة "كوادر سياحية بفكر مستدام"

وأكد الدكتور محمود المليجي، أن قطاع السياحة من القطاعات بالغة الحساسية لأي تغيرات إقليمية أو إعلامية، والعالم حاليا يشهد سلسلة من التغيرات أولها أزمة كورونا ويليها الحرب الأوكرانية وسلسلة الزلازل.

وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف الى ضرورة تدريب الطلاب عمليا حيث بدأت الكلية في هذا الإهتمام بالجانب العملي لتدريب الطلاب.

وأضاف أن الكلية تتخذ خطوات على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوه كما تسعى الكلية لربط الطلاب بسوق العمل وأن الملتقى التوظيفي يخفف من توتر الطلاب حول مستقبلهم وهو أيضا موجه للطلاب وليس للخرجين فقط.

وأضافت الدكتورة دعاء سمير حزه، أنه يشارك في هذا الملتقى 30 مؤسسة سياحية وفندقية. كما أكدت على اهتمام الكلية بمستقبل خريجيها لذا سعت الكلية أن تكون همزة وصل بين الكلية و المؤسسات فى القطاع السياحى والفندقى.

وأشار الدكتور مسعد سلامة، أنه لا يمكن أن يكون هناك كوادر سياحية بدون فكر مستدام لانها صناعة تستهدف قوة عاملة حقيقية مدربة للتعامل على التغيرات البيئية والحياتية التي تحدث وتسعى جامعة المنصورة أن تثقف أبنائها فى شتى مناحي المجالات وأن المنشأت السياحية هي أولى المنشأت القادرة على التحول الأخضر وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

وتحدث المهندس أحمد حلمي يوسف مساعد وزير السياحة والآثار؛ عن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسياحة، والمنشأت السياحية في مصر مشيرا أن 40% من فرص العمل تكون من نصيب السياحة.

وتحدث الدكتور سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية واستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة برلين، خلال كلمة مسجلة أن السياحة تعتبر أحد أسرع القطاعات في التوظيف كما قال أن مصر تتعافى سريعا من الإنخفاض الذي واجهها في السياحة منذ جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة إسراء عبد المجيد أن الهدف من هذا المؤتمر هو تشجيع الخريجين وتطبيق استراتيجية مصر 2050 التي وضعتها جمهورية مصر العربية في كافة قطاعات الدولة والتي تبنت مصطلح الاقتصاد الأخضر.

وأعرب علي كامل منصور عن سعادته بدعم الشباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل والذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأن تسليح الشباب بالتعليم والخبرة هو السبيل الوحيد لتأهيل شباب واعي.

وعبرالمستشار ياسر سعيد، عن سعادته بتواجده بجامعة المنصورة والتعاون مع كلية السياحة والفنادق مشيرا أن الهدف من الملتقى هو إنشاء طالب ملم بسوق العمل منذ دراسته.

وأشار أحمد محمد عرفة، أحد خريجى الكلية، إلى ما قامت به الكلية لإعداد خريجيها خلال السنوات الدراسية متبوعة ببرامج عملية للتدريب الصيفي ومشاريع للتخرج كان الهدف منها إعداد خريج على مستوى عالي من الكفاءة يجمع ما بين الخلفية العلمية والقدرة العملية على الإنخراط في سوق العمل.