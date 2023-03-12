ورشة عمل بجامعة بنها عن المناظير الجراحية النسائية لتدريب شباب الأطباء

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ورشة عمل عن المناظير الجراحية النسائية فى مصر بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها بالتعاون مع كلية الطب البشرى، ممثلة فى قسم النساء والتوليد والجمعية المصرية للتدخل الجراحى الدقيقة، وذلك لتدريب شباب الأطباء على أساسيات جراحة المناظير وتبادل المعرفة والاحتكاك بالخبرات والمدارس الجراحية المختلفة فى هذا المجال.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، ووكلاء كلية الطب البشرى، والدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشرى، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، وخبراء دوليين فى جراحة المناظير من انجلترا، وألمانيا، وجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وطنطا والمنوفية وبنها.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن جراحة المناظير تعد من الأساسيات لكل طبيب بشرى فى معظم التخصصات الطبية حيث أن طرق التدريس الإكلينيكي وإتقان المهارات الجراحية تتغير من وقت لآخر، لذلك أصبح التعلم القائم على المحاكاة من أفضل الطرق التطبيقية حيث يوفر فرصة للتدريب ثم تقييم الطلاب بشكل موضوعى وعلى نطاق واسع واكتساب الثقة قبل دخولهم غرفة العمليات وإجراء العمليات الجراحية على مرضى أحياء، مشيرا إلى أن تعلم المهارات الجراحية على شخص حى يمكن أن يكون له مشكلات طبية وقانونية وأخلاقية، وبالتالى يؤدى أستخدام المحاكاة إلى تحويل تعلم المهارات الجراحية الاساسية من غرفة العمليات إلى المختبر لممارسة المهارات الجراحية وصقلها كما تعتبر المحاكاه مفيدة لترقية المهارات الجراحية للأطباء الأكبر سناً.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التعلم القائم على المحاكاة يجعل الجراح لاحقا أكثر كفاءة فى التعامل مع المضاعفات أثناء الجراحة ويمكن للجراح ممارسة العمليات الجراحية الأقل شيوعا مسبقا، وهذا يساعد على زيادة السرعة والكفاءة والتلقائية والدقة فى التشخيص والعلاج فى هذا المجال، كما أن المحاكاه تتيح مساحة للخطا والقدرة على السماح للمتدربين بمعرفة عواقب الخطأ أثناء الجراحة، مما يساهم فى تزويد المرضى بأفضل رعاية صحية وتقديم تعليم طبى مبتكر عالى الجودة وهو مايتفق مع رؤية الحكومة المصرية 2030.

يذكر أن الورشة سوف تستمر لمدة 3 أيام سيتم عمل محاضرات تفاعلية بالإضافة إلى تدريب عملى للأطباء على أحدث أجهزة المحاكاة الطبية بالمركز وتختتم بعمليات حية بمستشفى بنها الجامعى.