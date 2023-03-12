هيئة سلامة الغذاء تعلن تحديث القائمة البيضاء للمجازر وإدراج 5 مجازر

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السادس، وذلك عن الفترة من 4 حتى 10 مارس الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت:

لقاء الدكتور طارق الهوبي – رئيس ا لهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الدكتورة السكندرا ترويانو - المستشارة الزراعية بسفارة فرنسا بالقاهرة - يوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري، حيث تم استعراض التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء، وآفاق التعاون المستقبلي في المجالات المتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تشمل الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال تقييم المخاطر، وكذلك آليات التعامل مع المعامل المرجعية بفرنسا لتحليل بعض عينات المنتجات الغذائية.

كما إلتقى رئيس هيئة سلامة الغذاء باللواء إيهاب صابر - رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، وبحضور عدد من ممثلي الهيئتين ، حيث تم استعراض الموضوعات ذات الصلة بين الطرفين، كما تناول اللقاء آلية التنسيق بين كل جهة طبقا لما ورد في قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية في المستقبل القريب لبحث سبل التعاون بين الهيئتين.

وفي إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة ، التقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 مارس ، حيث تطرق الاجتماع إلى مختلف مجالات التنسيق المشترك، والتعاون من أجل ضمان السلامة الغذائية على مدى السلسلة الغذائية بأكملها من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك وآليات دعم الهيئة بالكوادر البيطرية المدربة وتأهيلها من خلال التعاون بين النقابة و الهيئة.

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 82 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية.

كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 10 مصانع ، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

وفيما يخص التغذية المدرسية فقد تم إصدار شهادة توريد مجمعة لعدد 38 مصنعًا مستوفي لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 154 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع 119 زيارة للفنادق، و 35 زيارة للمطاعم.

كما تم تنظيم زيارات فحص بالتنسيق مع كل من وزارة السياحة ومباحث شرطة السياحة بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر شملت 1 مطعم و 25 فندقًا، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 142 مطعم.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص 18 زيارة، بواقع 8 زيارات معلنة و 10 زيارات غير معلنة، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 4 منشآت ( 3 مراكز تعبئة – 1 مورد)، كما استوفت 4 منشآت ( 2 محطة – 2 مورد) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3000 رسالة بإجمالي 125273 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 1810 رسالة بإجمالي 277400 طن، تم رفض 23 رسالة منها.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1860 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و740 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 39 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 179 عينة لمنتجات الأغذية الخاصة، وأيضًا تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 370 طلب .

وفيما يخص إدارة الرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم القيام بـــ 8 زيارات فحص.

و في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطوير نظم التفتيش والرقابة بهدف التوافق مع الأنظمة الدولية وعلى الأخص نظام الاتحاد الأوروبي، فقد قامت إدارة التدريب بالهيئة بعقد ورشة عمل خلال يومي 6 –7 مارس الجاري بعنوان " تنظيم الضوابط الرسمية والتفتيشية على منشاَت تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في ضوء تشريعات الاتحاد الأوروبي".

وكان أبرز ما تم عرضه من موضوعات أثناء ورشة العمل : -

 عرض تشريعات الاتحاد الأوروبي المتبعة لأحكام تداول منتجات الأسماك والأحياء المائية، والتي تنظم آلية تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي.

 الدور الرقابي لمفتشي الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية والذي يتضمن (إرشادات سحب/أخذ العينات – الاشتراطات الصحية الواجب توافرها أثناء تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية – متطلبات / اشتراطات أسواق الاتحاد الأوروبي – تطبيق الطرق الدولية لتحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء في صناعة وتجهيز الأسماك).

جدير بالذكر أنه تم عقد الورشة في إطار دعم مشروع TAIEX الممول والتابع للمفوضية الأوروبية وذلك بالتعاون مع استشاريين دوليين ذوي خبرات علمية واسعة في مجال الرقابة وتطوير نظم التفتيش في إطار تشريعات ومتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 21 مأمورية رقابية للمخازن، وتم استيفاء عدد 5 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 200 مخزن منها 30 مخزن يخص مخازن التغذية المدرسية .

وحول مواقع مخازن التغذية المدرسية تحت الإنشاء، فقد تم المرور على عدد 1 موقع تحت الإنشاء في محافظة الاسماعيلية ، ليصبح عدد المواقع التي تم المرور عليها 88 موقع، تم استيفاء 60 منها لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، والبحيرة، والمنيا، والفيوم، والاسماعيلية، وقد تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 30 محلب حتى الآن .

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 30 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 21 شكوى، وجاري فحص 9 شكاوى.

كما قام فريق فحص الشكاوى بالتعاون مع إدارة السلاسل التجارية بالهيئة بشن حملة على 20 فرع لأحد سلاسل سوبر ماركت شهير للتأكد من سلامة بعض المنتجات، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فتم القيام بـــ 23 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 13 فرعاً، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1182 فرع لعدد 43 سلسة تجارية.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 7 زيارات تفتيش معلنة و4 زيارات غير معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية ، و 5 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 8 مضارب أرز .

وفيما يتعلق بإدارة المجازر، فقد قام فريق عمل الإدارة بـ 11 زيارة لعدد من المجازر، وقد تم تسجيل مجزرين بالهيئة، وتحديث القائمة البيضاء وإضافة 2 مصنع لتجهيز الأمعاء والأغلفة الحيوانية، و2 مجزر دواجن، و1 مجزر لحوم آلي.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 14 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 3 وحدات طعام متنقلة، واستيفاء عدد 4 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 3213 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1164 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما قام فريق إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة بعمل 323 معاينة خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لأنشطة فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على نطاق مختلف المحافظات، فقد شاركت م. حنان عامر رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بورشة تدريبية حول "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في مجال الأغذية وبعض أنظمة الأيزو المختلفة الخاصة بالمنشآت الغذائية" والتي عقدت بكلية الزراعة – جامعة طنطا، تحت رعاية أ.د محمد السيد عميد الكلية، وذلك علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5- 7 مارس الجاري، وقد تم تكريم م. حنان عامر من قبل عميد الكلية .

كما قامت رئيس فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ حملة موسعة على أسواق مراكز ومدن المحافظة، منها مراكز طنطا، وكفر الزيات، والمحلة، والسنطة وزفتى بالإضافة إلى أحياء أول وثان طنطا.

وأسفرت الحملات، عن ضبط عدد من السلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأوضحت عامر - مدير فرع الهيئة بالغربية، أنه تم تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة والمخالفات المسجلة والتحفظ على المنتجات وسحب العينات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، كما تم التنبيه المشدد على كافة المنشآت الغذائية المخالفة بعمل الإجراءات التصحيحية للمخالفات، مشيرة الى أنه في حال تكرار تلك المخالفات ورصدها مرة أخرى سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.