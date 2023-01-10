لمرضى حموضة المعدة.. أطعمة تقلل من حدة هذا المرض

كتبت فاطمة ياسر

حموضة المعدة تعد من المشكلات الصحية الصعبة التي تعيق الشخص ممارسة حياته بشكل طبيعي، لأنها تتسبب في عدم قدرة على تناول الطعام، وأيضًا تعمل علي تقليل الشعور بالتنفس بشكل طبيعي، وأيضًا تتسبب في التعرض للعديد من الإعاقات المختلفة في ممارسة الشخص ليومه الطبيعي.

الفلفل الألوان يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، حيث ثبت ان تناول مرضي حموضة المعدة علي نسبة عالية من فيتامين سي له القدرة علي الحد من الأعراض المرتبطة بهذا المرض، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية. ومن خلال هذا الأمر يقدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، أبرز وأهم الأطعمة التي تساعد في علاج حموضة المعدة ، ومنها:يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، حيث ثبت ان تناول مرضي حموضة المعدة علي نسبة عالية من فيتامين سي له القدرة علي الحد من الأعراض المرتبطة بهذا المرض، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية.

البروكلى

يحتوي أيضًا علي نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين ك، وهما عناصر غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بتجلط الدم، ولذا تناولك له يعد أيضا مهمة لعلاج حموضة المعدة.

القرنبيط