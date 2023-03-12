نقل الكهرباء توقع عقدا لتوسيع محولات شرق مطروح بتكلفة مليار و600 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، عقدا مع شركة مشروعات، لتوسيع محطة محولات شرق مطروح، بمهمات جهدي 500/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، سعـة (2×750 +2× 175) م.ف.أ بنظام تسليم مفتاح.

و قالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم ، أن المشروع يهدف الي تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى وتوفير التغذية الكهربية للاحمال المطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، بالاضافة الي الاستعداد لتدعيم خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا وذلك لرفع القدرة حتي 2000م.وات.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 1,6مليار جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.

ويتم التمويل المكون الاجنبي من قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء .​