اليوم السابع
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نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطة محولات جامعة المنيا بالشبكة بـ200 مليون جنيه

الأحد، 12 فبراير 2023 12:30 م
نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطة محولات جامعة المنيا بالشبكة بـ200 مليون جنيه نقل الكهرباء توقع عقد لربط محطة محولات جامعة المنيا
كتبت ـ رحمة رمضان

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الائتلاف المكون من شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنيرجيا لكابلات الطاقة -السويدي، وذلك  لتوريـد وتركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك . ف قطاع 1×800 مم2من النوع XLPE نحاس غلاف رصاص بملحقاتها بنظام "تسليم مفتاح" مظروف واحد اللازمة لربط محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف من النوع GIS بالشبكة الكهربائية جهد 66ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطي وبطول مسار 2×3 كم (دخول/خروج).
 
وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، يهدف المشروع إلي توفير التغذية الكهربية لمحطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.
 
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون جنيه مصرى ويتم دفع القيمة الاجمالية للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 9 أشهر من تاريخ خطاب الإسناد.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

نقل الكهرباء

المصرية لنقل الكهرباء



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