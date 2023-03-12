نائب محافظ قنا يتابع المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة

قنا - صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة وميكنتها بمركز المعلومات بالديوان العام، وذلك لبناء كوادر ذات كفاءة تطبيق التحول الرقمى، وتطوير الأداء الحكومى بمراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتأهيل العاملين، رافقه أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمى بمركز المعلومات، وصابر سعيد، مدير وحدة الاملاك بالمحافظة

وأوضح نائب المحافظ قنا، أنه تم الاستعانة بالمدربين ذوى الخبرة لتدريب جميع مديرى إدارات الأملاك بمراكز المحافظة على حصر أراضى أملاك الدولة طبقا للبرتوكول الموقع بين محافظة قنا والهيئة العامة للمساحة المصرية، مؤكدا أن التدريب المستمر للعاملين بالقطاع الحكومى يعد أحد العناصر الهامة فى منظومة التطوير والتحديث التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.

وأضاف عمر، أن تطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة المصرية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف فى أحد محاورها تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن، وهو ما نسعى إلى تطبيقه حاليا من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة للعاملين مقدمى الخدمات للمواطنين.