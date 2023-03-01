اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 05:08 م
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نائب محافظ قنا يتابع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة الغاز الطبيعى

الأربعاء، 01 مارس 2023 03:36 م
نائب محافظ قنا يتابع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة الغاز الطبيعى نائب محافظ قنا يتابع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة الغاز الطبيعى
قنا صابر سعيد

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انتقل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، رافقه اللواء نائب مدير أمن قنا، إلى موقع اصطدام سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة الغاز الطبيعى، مع سيارة نقل محملة مواسير بمدينة قنا.
 
أوضح نائب محافظ قنا، أنه فور وقوع الحادث انتقلت قوات الشرطة والمرور والحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أى خسائر بالأرواح أو الممتلكات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريك سيارة الغاز الطبيعى فى مسارها المحدد إلى مصنع بالمنطقة الصناعية بقفط.
 
 

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