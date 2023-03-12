اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 12 مارس 2023 11:46 ص
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
 
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26554 طنا، تشمل: 8625 طن يوريا، و1080 طن مولاس، و16278 طن كلينكر، و261 طن ليمون و 310 أطنان كحول.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46092 طنا، تشمل : 14475 طن قمح و 7920 طن فول و 1873 طن عدس و 1982 طن خشب زان و 2244 طن ابلاكاش و 8057 طن حديد و 9380 طن خردة و 161 طن قشرة   .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1416 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2859 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63823 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129861 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5787 شاحنة .
 
 
 

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