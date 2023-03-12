ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26554 طنا، تشمل: 8625 طن يوريا، و1080 طن مولاس، و16278 طن كلينكر، و261 طن ليمون و 310 أطنان كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46092 طنا، تشمل : 14475 طن قمح و 7920 طن فول و 1873 طن عدس و 1982 طن خشب زان و 2244 طن ابلاكاش و 8057 طن حديد و 9380 طن خردة و 161 طن قشرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1416 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2859 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63823 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129861 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5787 شاحنة .