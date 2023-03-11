ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط ــ معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18933 طنا تشمل: 6337 طن يوريا و10397 طن كلينكر و279 طن برتقال و1920 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31613 طنا تشمل : 15478 طن قمح و3245 طن فول و1467 طن عدس و1163 طن خشب زان و2060 طن أبلكاش و200 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 787 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 304 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1711 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57668 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133067 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3649 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3453 شاحنة .