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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 11 مارس 2023 11:57 ص
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط ــ معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18933 طنا تشمل: 6337 طن يوريا و10397 طن كلينكر و279 طن برتقال و1920 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31613 طنا تشمل : 15478 طن قمح و3245 طن فول و1467 طن عدس و1163 طن خشب زان و2060 طن أبلكاش و200 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 787 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 304 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1711 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57668 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133067 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3649 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3453 شاحنة .

 

 

 


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