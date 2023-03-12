"مياه البحر الأحمر" تنفذ جدارية للتوعية المائية لترشيد استهلاك المياه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تواصل شركة مياه الشرب البحر الأحمر، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، حيث تم تنفيذ جدارية تحت شعار " كل نقطة بتفرق " على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمياه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فى بيان لها أن تم تنفيذ الجدارية كوسيله لتوعية المواطنين باهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها

وقال المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أن الجدارية يتم تنفيذها بمشاركه مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقاه ويتم تنفيذ الأعمال الفنية من خلال طلبة وطالبات قسم الزخرفة والاعلان بمدارس الغردقة الثانوية الصناعية بنات والغردقة الثانوية العسكرية بنين، وتحمل الجدارية عدد من رسائل التوعية المائية.

وكانت أعلنت شركة مياه البحر الأحمر أول أمس الجمعة، انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمحافظة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تزامنا مع اليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وأكدت شركة مياه الشرب فى بيان لها، أن الحملة بهدف رفع الوعى المائى لدى المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة ومديرية الصحة والشباب والرياضة، وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة ومنطقة وعظ البحر الأحمر ومكتبة مصر العامة ومجمع إعلام الغردقة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.



الطلاب المشتركين فى الجدارية



توعية لترشيد استهلاك المياه



جدارية ترشيد استهلاك المياه