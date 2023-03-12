منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 1714 استغاثة خلال فبراير

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين ، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة ، مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الإختصاص والرد عليها إلكترونياً ، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

كما اشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 154 شكوى خلال شهر فبراير الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783، وتم الإستجابة لعدد 150 شكوى بمعدل إنجاز97%.

من جانبه أوضح، وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة،أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أوالخط الساخن 16528، أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android و IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055، و فاكس 2369134 /055، أو من خلال الرسائل على الفيس بوك، و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 01270664666.

وفى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع 1790 شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الاستجابة لـ 1714 شكوى بنسبة 96%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجاري استكمال مراجعة وفحص 76 شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.