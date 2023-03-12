منظمة الفاو تحتفل بتنفيذ الموسم الثانى من نموذج المحاكاة بالوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد ، عن تنفيذ احتفالية الموسم الثاني من نموذج محاكاة الفاو FAO Model NVU وذلك بحضور الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، والدكتور حسين فرويز وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد دياب المشرف الأكاديمي للنموذج والدكتور أشرف الصادق مستشار بمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، ووكلاء الكلية و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وعدد من الطلاب والطالبات بالكلية.

وتضمنت الإحتفالية العديد من الأنشطة على مدار اليوم، شارك فيها جميع طلاب وطالبات الجامعة، بجانب عرض فيديو عن حصاد الموسم الأول من النموذج، كما جرى تنفيذ زيارة ميدانية لموقع أحد مشروعات منظمة الاغذية والزراعة بالمحافظة، وذلك للتعرف على نظم الري الحديثة ودورها في ترشيد استهلاك المياه على أرض الواقع، من خلال أحد المزارعين النموذجيين الذي يطبق نظم الري بالرش والتنقيط بمدينة الخارجة.

وحاضر الدكتور خالد عبد الحفيظ رئيس قسم المحاصيل بالكلية، عن البقول ودورها في تحقيق الأمن الغذائي، كما قام الدكتور أشرف الصادق بإلقاء محاضر عن دور منظمة الفاو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تكريم الطلاب المشاركين في الموسم الأول من النموذج بشهادات تقدير.

وقال الدكتور أحمد دياب، فى بيان له، أن الإفتتاحية تأتي في إطار إحتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للبقول، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققه النموذج في العام الماضي من أنشطة وفعاليات ومسابقات تهدف لتنمية مهارات الطلاب الجامعة في مجال البحث العلمي وريادة الاعمال والمهارات الحياتية المختلفة.

أضاف دياب، أن خطة الأنشطة للعام التالي حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية والتي تهدف لزيادة مشاركة طلاب الجامعة مع الجامعات الأخرى، وتعرفهم على المشروعات والخبرات والتجارب التنموية العملية التي تنفذها منظمة الفاو في مختلف المحافظات المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن كساب عميد الكلية أن أنشطة الفاو موديل من الأنشطة الرائدة والتي تخدم الأنشطة الطلابية في الكلية والجامعة مما يساعد في بناء شخصية الطالب وتؤهله لسوق العمل، وأضاف الدكتور حسين فرويز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الأنشطة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم.

وقالت الطالبة نهلة حجي الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية ورئيس النموذج الطلابى، أن أعضاء الفريق يخططون للعديد من الأنشطة في الموسم الجديد، والتي تم تحديدها بعناية لتسهم في بناء شخصية الطلاب، وتدمجهم مع أقرانهم في الجامعات المختلفة في الأنشطة الطلابية في مجالات البحث العلمي وريادة الأعمال.