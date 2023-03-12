مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى حادث مرورى على طريق برانى فى مطروح

كتب - أحمد الزغبي

شهد طريق برانى بمنطقة علم الحرش 160 كيلو غرب مدينة مطروح، حادث تصادم أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب المستشفيات القريبة من محل الواقعة.

كانت غرفة عمليات محافظة مطروح، تلقت إخطار يفيد بحادث مرورى على طريق برانى علم الحرش ويوجد وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى برانى التخصصى، إثر حادث سيارة ربع نقل، بمنطقة الكيلو 160 برانى، وتكثف مديرية صحة مطروح من جهودها لاستقبال المصابين، وتقديم العلاج اللازم لهم، ونقل ضحايا الحادث إلى ثلاجة مستشفى برانى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.