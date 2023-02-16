استمرار رفع مياه الأمطار بمدن مطروح.. والصغرى تسجل 10 درجات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، استمرار وتواصل جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، و بالشوارع الداخلية بمدن الحمام والعلمين والضبعة ومطروح وبرانى والسلوم، وذلك مع تعرض مدن المحافظة الساحلية لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وهطول أمطار بعدد من مدن ومراكز المحافظة على مدار الايام الماضية.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، مع المتابعة المستمرة بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ,وجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والقطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة، مع تكثيف الجهود والتواجد الميدانى لإزالة تراكمات مياه الأمطار،وتلقى كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار والسيطرة على أي حادث طارئ .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.