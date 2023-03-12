اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين إثر حادث سير فى نيبال

الأحد، 12 مارس 2023 11:45 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين إثر حادث سير فى نيبال حادث سير - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح، اليوم الأحد؛ إثر حادث سير في نيبال.

 

ونقلت صحيفة (كاتماندو بوست) النيبالية عن راج كومار سيلوال رئيس شرطة سيندهولي، اليوم الأحد قوله "إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 28 آخرون عندما تعرضت حافلة كانت مُتجهة إلى (كاتماندو) قادمة من (أوخالدونجا) لحادث في بلدية "فوكال" الريفية بمنطقة (سيندهولي) على طول طريق (ميد هيل) السريع".

 

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة بمنحدر التل بعد أن فقد السائق السيطرة على السيارة.

 


نيبال

حادث سير

سيندهولي

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