مصرع طفل وإصابة شقيقه فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الكوبرى الدائرة بطهطا شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ووفاة شقيقه تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال السيارة والجثة والمصاب وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة نجع حمادى دائرة مركز شرطة طهطا ووجود متوفى ومصاب وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام بطهطا وتم تعين الخدمات اللازمة وقامت إدارة المرور بإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ومفتش مباحث المركز وضباط وحدة المباحث بإنقلاب سيارة بترعة نجع حمادي ومتوفي ومصاب بالقرب من كوبري الدائري دائرة قسم طهطا حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو عبد الله ر ص م 20 سنة طالب ويقيم دائرة القسم أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق نتج عن الحادث وفاة شقيق قائد السيارة المدعو علي ر ص 12 سنة ويقيم بذات الناحية كان برفقته وإصابة قائد السيارة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " .

وبسؤال المصاب أفاد بمضمون ما تقدم تم أنتشال السيارة من الترعة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.